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Лукашенко: Через два года Минск станет столицей США

Лукашенко: Через два года Минск станет столицей США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов превратить Минск в столицу США ради проведения легкоатлетического матча Европа — США в 2021 году. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Как уточняется, заявление Лукашенко прозвучало на открытии легкоатлетического матча на стадионе "Динамо", передает life.ru.

Президент напомнил, что мероприятие проходит раз в два года и следующее состязание должно состояться в 2021 году в США. Однако там будет проводиться чемпионат мира по лёгкой атлетике, а значит, матч придётся перенести. В связи с этим он предложил Вашингтону провести мероприятие в Минске.

— Через два года Минск станет столицей Соединённых Штатов Америки. Уточняю, чтобы не заподозрили в нехорошем, как будто мы Америку хотим присоединить. На эти дни, если вы нам доверите, Минск станет столицей США, потому что США должны проводить этот матч. С [американским лидером] Дональдом Трампом мы договоримся, — отметил глава государства.

При этом он выразил уверенность в том, что нынешний глава Белого дома выиграет выборы в 2020 году и сохранит свою должность.

Ранее сообщалось, что белорусский лидер передал подарки американскому коллеге Дональду Трампу и его супруге.
life.ru
  • Сегодня, 07:21
  • DTV
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