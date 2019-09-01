Выручка от экспорта украинской электроэнергии за январь-август увеличилась на 12,6% - до $240,2 млн.
По данным Государственной фискальной службы соседней страны, больше всего в денежном выражении поставлено электроэнергии в Венгрию - на $147,2 млн, Польшу - $53,9 млн и Молдову - $29,5 млн, передает point.md со ссылкой на infotag.md
В аналогичном периоде 2018 года поставки в РМ равнялись $31,5 млн. Молдова производит менее четверти потребляемой электроэнергии, а остальное закупает у Молдавской ГРЭС, принадлежащей российской "Интер РАО", и ДТЭК "Павлоградуголь" (Украина) в пропорции 85% и 15%, по цене $52,4 за 1 МВт·ч и $64,4, соответственно. Контракт с ними действителен до конца марта 2020 года.