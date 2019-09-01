В районе плотины Дубоссарской ГЭС при лабораторном исследовании речной воды выявлена сальмонелла энтеритидис, которая является возбудителем острого кишечного заболевания – сальмонеллеза. Об этом сообщил главный врач Дубоссарского центра гигиены и эпидемиологии Валерий Пышнограев, передает ИА Новости Приднестровья.
Эпидемиологи рекомендовали гражданам воздержаться от купания на пляже в этом районе.
«В случае возникновения после купания признаков заболевания кишечной инфекцией следует незамедлительно обращаться в медицинское учреждение для обследования и лечения», – цитирует Валерия Пышнограева пресс-служба дубоссарской госадминистрации.