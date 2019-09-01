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Приднестровье настаивает на расширении списка транспортных средств, имеющих право на нейтральные номера

Приднестровье настаивает на расширении списка транспортных средств, имеющих право на нейтральные номера

Экспертные групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства провели во вторник встречу в офисе Миссии ОБСЕ в Тирасполе.

Как сообщает «ИНФОТАГ», приднестровская сторона подняла, в частности, «вопросы доступа к механизму регистрации в Пунктах регистрации транспортных средств (ПРТС) прицепов и транспортных средств, принадлежащих гражданам Приднестровья, проживающим в ряде сел ПМР на правом берегу Днестра, транспортных средств, принадлежащих гражданам России и Украины, ввезенных после 24 апреля 2018 г.».

Наряду с этим стороны условились обменяться предложениями относительно механизма регистрации в ПРТС транспортных средств грузопассажирских компаний Приднестровья.

Приднестровской стороной вновь обозначена проблема водительских удостоверений, не позволяющая полноценно участвовать в международном дорожном движении ряду граждан, уже зарегистрировавших свои автомобили в ПРТС.

Также состоялось заинтересованное обсуждение некоторых технических аспектов текущей деятельности ПРТС, включая переоформление и переоборудование автомобилей с нейтральными номерами.

По инициативе приднестровской стороны подведены промежуточные итоги оценки технического состояния моста через Днестр в районе сел Бычок и Гура-Быкулуй, проведенного украинской компанией «Мостпроект». Был сделан акцент на необходимости «скорейшего ремонта деформационного шва на приднестровской стороне упомянутого моста».

Бюро по реинтеграции РМ пока о встрече ничего не сообщало.

Справка «ИНФОТАГ»: В апреле 2018 г. Кишинев и Тирасполь подписали Протокольное решение «Об участии транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, в международном дорожном движении». В соответствии с ним с 1 сентября 2018 г. в Тирасполе и Рыбнице созданы ПРТС и налажен механизм регистрации и перерегистрации транспортных средств из Приднестровского региона. Зарегистрированные автомобили могут выезжать за рубеж при наличии нейтральных номерных знаков и наклейки на стекле с буквами MD. Соглашение касается только частного транспорта, а не автомобилей, осуществляющих перевозки на коммерческой основе

infotag.md
  • Сегодня, 09:13
  • DTV
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