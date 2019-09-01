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Сотрудникам ООО «Софтшуз» сегодня выплатили заработную плату

Сотрудникам ООО «Софтшуз» сегодня выплатили заработную плату

Cотрудникам ООО «Софтшуз» сегодня выплатили заработную плату. Об этом в интервью корреспонденту ИА Новости Приднестровья рассказал директор обувной фабрики Юрий Чебан. По его словам, недельная задержка расчёта с коллективом связана с задержками при прохождении денежных средств из Европы и закрытием молдавскими банками счетов предприятия, передает ИА Новости Приднестровья.

В социальных сетях в конце прошлой недели появилась информация о том, что сотрудники рыбницкого филиала ООО «Софтшуз» вышли на забастовку из-за задержки зарплаты. Руководитель считает эту акцию спланированной.

«Мы сейчас разбираемся, откуда ветер дует. Наш филиал в Рыбнице – третье после ММЗ и цементного комбината по численности сотрудников предприятие, на котором трудятся преимущественно женщины, поэтому ударили именно по нашей фабрике. То, с какой скоростью распространилась информация о забастовке в соцсетях, говорит о спланированности акции, стремлении накалить ситуацию. К процессу подключились и молдавские СМИ», – отметил директор ООО «Софтшуз» Юрий Чебан, подчеркнув, что решить проблему с выплатой зарплат удалось после принятия ряда мер при содействии Приднестровского Сбербанка. Руководитель предприятия обратил внимание на тот факт, что сложившаяся ситуация находится на контроле у главы государства.

Напомним: Президент ПМР Вадим Красносельский поручил Прокурору республики провести проверку по факту невыплаты заработанных средств сотрудникам ООО «Софтшуз».

novostipmr.com
  • Сегодня, 20:20
  • DTV
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