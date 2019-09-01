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Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев рассказал о результатах встречи с политпредставителем Молдовы Василием Шовой

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев рассказал о результатах встречи с политпредставителем Молдовы Василием Шовой

Накануне в Кишинёве в рамках подготовки к заседанию молдо-российской Межправкомиссии, на которое приглашена и приднестровская сторона, прошла встреча представителей по политическим вопросам от Молдовы и Приднестровья Василия Шовы и Виталия Игнатьева.

Приднестровская сторона подготовила пакет предложений по включению в повестку заседания комиссии. Всего было предложено 11 вопросов, под номером один – проблема закрытия счетов приднестровских предприятий банками РМ, передает ИА Новости Приднестровья.

Как отметил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, его молдавский визави в ходе встречи заявил, что не готов в деталях обсуждать технические вопросы, поэтому никаких вразумительных пояснений от молдавской стороны получено не было.

«Примечательно, что господин Шова, говоря о том, что не намерен политизировать вопрос банков, в то же время сам обозначил политические требования, заявив, что эта проблема возникла неслучайно, и впереди Приднестровью необходимо ожидать ещё целый ряд проблем», - отметил глава приднестровской дипломатии.

По его словам, данная ситуация «наглядно демонстрирует возвращение неадекватного подхода в отношениях с Приднестровьем».

«Ситуация чревата крайне негативными последствиями экономического и гуманитарного характера. О последствиях мы тоже говорили, и это может отразиться на всех уровнях диалога с Кишинёвом», - сказал Виталий Игнатьев.

Вместе с тем, как подчеркнул министр иностранных дел, альтернативы диалогу нет, и банковский вопрос необходимо обсуждать на разных переговорных площадках, в том числе с участием международных посредников.

«Без международного участия решить проблемы и сдвинуть диалог с мёртвой точки очень сложно, поэтому нам крайне важно сохранять переговорный контекст с широким международным участием. Это международный конфликт, как бы ни хотела молдавская сторона не признавать реальность, и решать его надо на международном уровне», - констатировал дипломат.

По его словам, заседание Межправкомиссии - отличный повод обсудить актуальные вопросы переговорной повестки.

«Если Кишинёв не желает эти вопросы обсуждать или препятствует работе в этом направлении, теряется смысл участия в данном механизме. Нам нужен результат. Молдова же, наоборот, нивелирует все механизмы решения, пытается заместить текущую повестку, в которой множество невыполненных домашних заданий, новыми проблемами, набрасывает эти проблемы. И вот одна из актуальных тем – банковские счета, которыми мы сейчас занимаемся», - дополнил министр.

Проблему закрытия счетов в молдавских банках Тирасполь планирует поднять в ходе встречи политпредставителей 12 сентября.

Напомним: 5 сентября молдавский коммерческий банк, в котором были открыты счета целого ряда приднестровских предприятий, заблокировал проведение всех операций. Экономическим субъектам пришло уведомление с требованием закрыть счёт. Таким образом, приднестровские импортёры не имеют возможности приобретать товары и производить расчёты с иностранными партнёрами.

Заседание молдо-российской Межправкомиссии должно состояться на следующей неделе.

novostipmr.com
  • Сегодня, 20:48
  • DTV
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