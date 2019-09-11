В повестке встречи Президента ПМР со спецпредставителем Украины – текущие вопросы двустороннего взаимодействия государств, а также ситуация в переговорном процессе.
Как сообщает пресс-служба главы государства, приветствуя украинского дипломата, Вадим Красносельский подчеркнул значимость участия Украины в работе формата «Постоянного совещания…». «Украина является гарантом и посредником молдо-приднестровского урегулирования, ее представители принимают участие в миротворческой операции. Очень много открытых вопросов до сих пор – экономического, культурного и гуманитарного характера, которые, к сожалению, не решаются – по объективным и субъективным причинам», – констатировал в беседе с членами украинской делегации Вадим Красносельский.
Виктор Крыжановский, в свою очередь, отметил, что произошедшие с момента его предыдущего визита в Приднестровье изменения в составе украинского руководства не уменьшили заинтересованность Украины в продолжении молдо-приднестровского диалога. «Вопросы, которые я курирую, остаются очень актуальными и при новом президенте, при новом кабинете министров», – отметил дипломат.
Собеседники говорили о том, что в последнее время активность переговорного процесса заметно снизилась. «Если мы 2017-2018 отмечали, как годы позитивных изменений, договоренностей и их имплементаций, то на сегодняшний день видна стагнация, фактически остановка переговоров и усиление напряжения между Молдовой и Приднестровьем», – сказал Вадим Красносельский.
Глава приднестровского государства обратил внимание спецпредставителя Украины на ситуацию с блокированием счетов ряда приднестровских предприятий в молдавских банках. Вадим Красносельский рассказал, что всем участникам формата «5+2» направлены письма с просьбой дать оценку объективности данного решения. Президент ПМР остановился и на других аспектах молдо-приднестровких отношений, требующих решения и участия со стороны гарантов и посредников переговорного процесса.
Участники встречи, обсудив весь спектр включенных в повестку вопросов, условились продолжить дискуссию в рабочем режиме. Президент ПМР выразил уверенность, что состоявшийся диалог позволит продвинуться в решении существующих проблем, и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.