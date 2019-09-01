В II квартале 2019 года ежемесячная зарплата в Кишиневе была на 17,4% выше средней зарплаты по стране.
Как сообщает Национальное бюро статистики, в апреле-июне 2019 года средняя номинальная зарплата в мун. Кишинев составила 8571,7 лея, увеличившись на 13,1% по сравнению с тем же периодом 2018 года и превысив на 17,4% средний размер зарплат по стране (7302,2 лея), передает infomarket.md
В бюджетной сфере средняя ежемесячная зарплата составила 8385,3 лея, что на 14,3% больше, чем во II квартале 2018 года, в реальном секторе по муниципию зарплаты в среднем составили 8608,4 лея, что на 12,9% больше, чем в том же периоде прошлого года.
Самые высокие зарплаты в Кишиневе в этот период получали работники сферы ITC - 16 370 лея (+15,3% в сравнении с тем же периодом 2018 года), предприятий по производству и поставке электроэнергии, газа, воды, кондиционирования воздуха - 14 252 лея (+15,6%), финансовой и страховой отрасли - 13 993,7 лея (+18,4%), на предприятиях по водоснабжению и канализации - 11 591,7 лея (+17%), сферы публичной администрации и обороны, обязательного социального страхования - 10 675,1 лея (-0,8%).
Самые низкие зарплаты по муниципию в январе-марте 2019 года были в сельском хозяйстве, лесоводстве и рыбоводстве - 5 127,1 лея (+9,7%), в сфере размещения туристов и общественного питания - 5 223,2 лея (+10,6%), в сфере искусства, отдыха и развлечений - 5 858,4 лея (+17,5%).