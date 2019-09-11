В Минздраве обсудили реализацию административной реформы в ведомстве, направленной на упрощение процедуры взаимодействия граждан с чиновниками. Центральной темой разговора стали заказ и получение справок в электронном виде, сообщает ИА Новости Приднестровья со ссылкой на пресс-службу министерства.
Всего на портале госуслуг доступно 14 услуг от Минздрава. Среди них: выдача заключения для получения лицензии на осуществление медицинской помощи, выдача заключения по отводу земельного участка под строительство, проведение врачебной экспертизы жизнеспособности и другие. В августе совместно с МВД регламентировали еще одну новую услугу – обследование помещения для хранения психотропных наркотических средств. Планируется, что процедура оформления документов для лечения за пределами ПМР также будет входить в список государственных услуг.
«Необходимо актуализировать данный перечень и по каждому пункту начать работать: проверить наличие на портале регламента, работоспособность ведомственной базы данных, возможность заказа и получения госуслуг в электронном виде. При необходимости можно по каждой услуге организовать рабочую группу», - подчеркнул вице-премьер - министр здравоохранения Алексей Цуркан.
Сейчас заказать госуслугу можно и в электронной форме, но на практике эта система не реализуется. Министерство поставило для себя цель – усовершенствовать процесс заказа справок, заключений и разрешений, а также предоставить возможность их получения через портал госуслуг.
«Это будет полезно и удобно не только населению, но и для самих работников. Сейчас сроки получения справок затягиваются, всё это создает некую напряжённость. Так мы сможем разгрузить специалистов и обеспечить открытость и прозрачность их деятельности», - отметил глава ведомства.
Чтобы воплотить всё задуманное в жизнь, необходимо решить ряд важных вопросов, пояснили в министерстве. Это материально-техническое оснащение, финансовые ресурсы, а также подбор технического персонала - тех, кто будет заниматься программным обеспечением.
Кроме этого, глава ведомства высказался о необходимости детального анализа каждой услуги – какие справки можно предоставить в электронном виде, а для каких обязателен только бумажный вариант с печатью. В перспективе у ведомства появится своя электронная цифровая подпись, что позволит полностью отказаться от бумажного документооборота.