В офисе Миссии ОБСЕ в городе Тирасполе состоялась встреча представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Республики Молдова Виталия Игнатьева и Василия Шовы.
В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по широкому кругу актуальных вопросов, связанных с текущей ситуацией в переговорном процессе, с акцентом на ходе реализации достигнутых ранее договоренностей в социально-экономической и гуманитарной сфере, сообщается на сайте Министерства иностранных дел ПМР.
Отдельное внимание приднестровская сторона в ходе встречи уделила проблемам, связанным с закрытием Республикой Молдова корреспондентских счетов экономических агентов Приднестровья.
«У нас существенные различия даже в данных по количеству действующих счетов. По данным Приднестровского Республиканского Банка, который выдает разрешения на открытие таких счетов на территории Молдовы, таких предприятий всего 25, а не сотни, как утверждает молдавская сторона. При этом молдавские банки апеллируют к обвинениям в финансировании терроризма, что не выдерживает никакой критики. В этой связи отрадно, что международные партнеры понимают крайне оперативный и острый характер проблемы. Ее необходимо решать скорейшим образом», – подчеркнул Виталий Игнатьев в ходе общения с журналистами по завершении встречи.
Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что на 16 сентября запланировано заседание экспертной (рабочей) подгруппы по банковскому взаимодействию. «Нам гарантировали, что приедут представители Национального банка Молдовы, который является регулятором. Судя по всему, действия по закрытию корреспондентских счетов носят централизованный характер, и Национальный банк Молдовы о них хорошо осведомлен. Поэтому я надеюсь, что приднестровским и молдавским специалистам удастся прийти к общему знаменателю», – заявил он.
В рамках состоявшейся дискуссии приднестровская сторона указала на отсутствие продвижения вперед в части исполнения ряда договоренностей. В частности, отмечалась неудовлетворительная динамика в вопросах телекоммуникаций. «К сожалению, кроме постоянных отговорок и рассказов о том, что молдавская сторона что-то предпринимает, ничего нет, и сегодня мы тоже ничего нового не услышали. Обязательства, которые принимал на себя Кишинев в рамках Протокольных решений, не реализуются», – подчеркнул Виталий Игнатьев.
По словам дипломата, еще одним проблемным аспектом остается механизм участия автотранспорта Приднестровья в международном дорожном движении. Министр констатировал, что в ходе встречи Приднестровье подтвердило свою позицию о недопустимости ограничения действия согласованного ранее механизма критерием наличия у автовладельцев водительских удостоверений Республики Молдова. «Проблема с реализацией профильного Протокольного решения по автотранспорту сохраняется. Существуют определенные предложения приднестровской стороны, сегодня мы о них говорили, однако молдавская сторона пока не готова работать в этом направлении», – сообщил глава МИД ПМР.
Комментируя итоги встречи журналистам, глава внешнеполитического ведомства также отметил, что молдавская сторона признает существование проблемы уголовных дел в рамках неурегулированного политического конфликта между Молдовой и Приднестровьем. Тем не менее, перспективы разрешения проблемы, по словам Виталия Игнатьева, не ясны. «Сегодня нас проинформировали, что есть некий запрос в генпрокуратуру Молдовы, и возможно, это сдвинет с мертвой точки весь процесс. Это действительно важно, так как уголовных дел много, и они мешают свободе передвижения, угрожают личной безопасности наших граждан», – заявил дипломат.
В ходе состоявшейся дискуссии стороны обсудили ряд иных актуальных вопросов, в том числе инциденты в сфере землепользования в Дубоссарском районе ПМР. Как отметил Виталий Игнатьев, молдавская сторона гарантировала, что юридические лица РМ не будут проводить никаких работ до момента, пока компетентные специалисты сторон не проведут необходимые измерения конкретного земельного участка.