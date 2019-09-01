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Темпы инфляции в январе-августе 2019 года ниже, чем в прошлом году

Темпы инфляции в январе-августе 2019 года ниже, чем в прошлом году

За восемь месяцев этого года потребительские цены в республике выросли в среднем на 2,6 %. Темпы инфляции ниже, чем в прошлом году – в январе-августе 2018 года она составляла 4,4 %. В соседних странах показатель роста цен за восемь месяцев выше – в Молдове 4 %, в Украине 2,7 %.

Такие цифры приводит Приднестровский республиканский банк, основываясь на данных Государственной службы статистики, передает ИА Новости Приднестровья.

Во внутригодовой динамике в Приднестровье третий месяц подряд отмечается дефляция. Специалисты Центробанка объясняют эту тенденцию сезонным снижением цен на продовольственные товары, в частности на овощи и фрукты. Так, сладкий перец подешевел на 34 %, баклажаны на 30,5 %, морковь на 22,8 %, свёкла на 14,8 %, помидоры на 9,5 %. В то же время завершение сезона сбора урожая привело к увеличению стоимости таких овощей, как огурцы (14 %) и кабачки (9,8 %).

Несколько иная ценовая картина сложилась в отношении мясной продукции. Она подорожала на 1,6 %. По причине сезонного фактора на 17,3 % выросла цена на яйца. В это же время в Украине яйца стали дороже почти на 40 %, а в соседней Молдове на 21 %. Стоимость молочной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменилась, говорится в обзоре Центробанка.
novostipmr.com
  • Вчера, 20:48
  • DTV
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