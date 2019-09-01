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Генпрокуратура РФ уличила Google и Microsoft в сливе данных западным спецслужбам

Генпрокуратура РФ уличила Google и Microsoft в сливе данных западным спецслужбам

В ведомстве уверены, что их сотрудничество нарушает не только суверенитет других государств, но и право граждан на неприкосновенность частной жизни.

Глава правового управления Генпрокуратуры России Артур Завалунов рассказал, как западные спецслужбы используют IT-гиганты Google и Microsoft в своих целях, передает life.ru

По его словам, речь идёт о получении информации об иностранных пользователях, причём для этого используется запрос напрямую к провайдерам, а не через компетентные органы внутри страны.

В Генпрокуратуре уверены, что такая практика нарушает не только суверенитет других государств, но и право граждан на неприкосновенность частной жизни.

— Данное положение не соответствует принципам и подходам современного международного права, поскольку, допуская неограниченную возможность для получения трансграничного доступа к информации, невозможно проводить анализ каждого конкретного случая на предмет необходимости и соразмерности принимаемых мер, — подчеркнул Завалунов, выступая в четверг в Совете Федерации.

Ранее Генпрокуратура России узнала и о планах США вмешиваться в дела нашей страны ещё в 2017 году. Тогда, два года назад, Вашингтон заложил средства на поддержку СМИ и неправительственных организаций, которые будут осуществлять этот план через закон Магнитского.

Кроме того, Google и Facebook уличили в попытке вмешательства в российские выборы. Соцсеть подозревают в агитации в день тишины, а поисковик — в распространении рекламы системы, продвигаемой Навальным.

life.ru
  • Вчера, 21:01
  • DTV
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