Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с послом Российской Федерации в нашей стране Олегом Васнецовым.
Как сообщила пресс-служба главы государства, официальные лица обсудили текущую повестку двусторонних отношений, с удовлетворением констатировали их активизацию по важнейшим направлениям, передает Noi.md.
Была дана высокая оценка недавним рабочим визитам главы государства в РФ, а также поездке министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Николае Попеску в Москву и его переговорам с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Игорь Додон подчеркнул, что эти визиты способствуют возвращению стратегического партнерства Республики Молдова и Российской Федерации на тот уровень, которого желает большинство населения нашей страны.
В продолжение встречи стороны обсудили вопросы подготовки и проведения второго Молдавско-российского экономического форума, который пройдет в Кишиневе 19-21 сентября с участием Вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Козака, руководителей регионов России и представителей крупного бизнеса обеих стран. Общее число участников составит около тысячи.
Кроме того, президент напомнил, что в Кишиневе 18-19 сентября состоится первое за три года заседание Молдавско-российской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под сопредседательством министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева и вице-премьера Республики Молдова Василия Шовы.
Глава государства выразил уверенность в том, что мероприятия станут удобной площадкой для углубления торгово-экономических связей, в том числе на уровне регионов двух государств, и дадут новый импульс развитию стратегического партнерства между Республикой Молдова и Российской Федерацией.