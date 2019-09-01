Dnestr.TV

 
0

Что Додон сказал послу России о визите Попеску в Москву?

Что Додон сказал послу России о визите Попеску в Москву?

Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с послом Российской Федерации в нашей стране Олегом Васнецовым.

Как сообщила пресс-служба главы государства, официальные лица обсудили текущую повестку двусторонних отношений, с удовлетворением констатировали их активизацию по важнейшим направлениям, передает Noi.md.

Была дана высокая оценка недавним рабочим визитам главы государства в РФ, а также поездке министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Николае Попеску в Москву и его переговорам с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Игорь Додон подчеркнул, что эти визиты способствуют возвращению стратегического партнерства Республики Молдова и Российской Федерации на тот уровень, которого желает большинство населения нашей страны.

В продолжение встречи стороны обсудили вопросы подготовки и проведения второго Молдавско-российского экономического форума, который пройдет в Кишиневе 19-21 сентября с участием Вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Козака, руководителей регионов России и представителей крупного бизнеса обеих стран. Общее число участников составит около тысячи.

Кроме того, президент напомнил, что в Кишиневе 18-19 сентября состоится первое за три года заседание Молдавско-российской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под сопредседательством министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева и вице-премьера Республики Молдова Василия Шовы.

Глава государства выразил уверенность в том, что мероприятия станут удобной площадкой для углубления торгово-экономических связей, в том числе на уровне регионов двух государств, и дадут новый импульс развитию стратегического партнерства между Республикой Молдова и Российской Федерацией.

noi.md
  • Вчера, 21:08
  • DTV
  • Просмотров: 19
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Творил добро с любовью в сердце. 9 дней нет рядом с нам ...
  • Июль 2019 побил июньский рекорд и стал самым жарким за ...
  • Плахотнюк открыл новую компанию в Великобритании
  • Молдова подтолкнет Украину к транзитному контракту с Ро ...
  • Экс-президентов Молдовы лишат рабочих кабинетов и личны ...
  • Игорь Додон: Повышение тарифа на электроэнергию — попыт ...
  • Шойгу позвал страны НАТО на Армейские игры
  • Забастовка на одной из фабрик Приднестровья: работникам ...
  • Заработная плата в Приднестровье
  • Минздрав изучает возможности организации паллиативной п ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Творил добро с любовью в сердце. 9 дней нет рядом с нам ...
  • Июль 2019 побил июньский рекорд и стал самым жарким за ...
  • Плахотнюк открыл новую компанию в Великобритании
  • Молдова подтолкнет Украину к транзитному контракту с Ро ...
  • Экс-президентов Молдовы лишат рабочих кабинетов и личны ...
  • Игорь Додон: Повышение тарифа на электроэнергию — попыт ...
  • Шойгу позвал страны НАТО на Армейские игры
  • Забастовка на одной из фабрик Приднестровья: работникам ...
  • Заработная плата в Приднестровье
  • Минздрав изучает возможности организации паллиативной п ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна