В Индии успешно выполнили первую операцию на сердце у пациента, который лежал на операционном столе в 32 километрах. Для этого исследователям пришлось создать станцию дистанционного управления.
Робот CorPath GRX, разработанный компанией Corindus, был нужен для конкретной функции — он вставил небольшой стент, чтобы открыть кровеносные сосуды в сердце, говорится в статье, опубликованной в EClinicalMedicine. Это перкутанное коронарное вмешательство, оно проводится у пациентов, страдающих атеросклерозом, при котором в кровеносных сосудах накапливается налет, ограничивающий кровоток.
Операция проводилась под наблюдением доктора Теджаса Пателя из Apex Heart Institute в Ахмадабаде, Индия. "Для меня большая честь быть частью такого важного события в медицине. Применение робототехники для дистанционного лечения может обеспечить доступ к специализированной медицинской помощи, которая в противном случае была бы невозможна", — отметил он.
Ранее на операциях с использованием робота CorPath GRX, станция управления обычно располагалась в нескольких метрах от операционного стола. Чтобы провести операцию дистанционно, команда хирургов создала идентичную удаленную рабочую станцию, которая была подключена к роботу.