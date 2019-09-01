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Первую в мире удалённую операцию через интернет провели в Индии

Первую в мире удалённую операцию через интернет провели в Индии

В Индии успешно выполнили первую операцию на сердце у пациента, который лежал на операционном столе в 32 километрах.
Для этого исследователям пришлось создать станцию дистанционного управления.



Робот CorPath GRX, разработанный компанией Corindus, был нужен для конкретной функции — он вставил небольшой стент, чтобы открыть кровеносные сосуды в сердце, говорится в статье, опубликованной в EClinicalMedicine. Это перкутанное коронарное вмешательство, оно проводится у пациентов, страдающих атеросклерозом, при котором в кровеносных сосудах накапливается налет, ограничивающий кровоток.

Операция проводилась под наблюдением доктора Теджаса Пателя из Apex Heart Institute в Ахмадабаде, Индия. "Для меня большая честь быть частью такого важного события в медицине. Применение робототехники для дистанционного лечения может обеспечить доступ к специализированной медицинской помощи, которая в противном случае была бы невозможна", — отметил он.

Ранее на операциях с использованием робота CorPath GRX, станция управления обычно располагалась в нескольких метрах от операционного стола. Чтобы провести операцию дистанционно, команда хирургов создала идентичную удаленную рабочую станцию, которая была подключена к роботу.
  • Вчера, 21:15
  • DTV
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