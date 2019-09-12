Традиционная ежегодная встреча прошла в форме обратной связи. Свои вопросы главе оборонного ведомства смоги задать родители военнослужащих по призыву из Тирасполя и Бендер.
«Вы общаетесь со своими детьми, они имеют возможность каждый день быть дома, делятся с вами впечатлениями о службе в армии, своим мнением. Хотелось бы сегодня послушать вас и с удовольствием ответить на все вопросы», – анонсировал цель беседы министр обороны генерал-майор Олег Обручков, сообщается на сайте ведомства.
Встреча представителей родительских комитетов с руководством Министерства обороны прошла без присутствия командования самих воинских частей. Это позволило сделать диалог более непринужденным и обсудить широкий спектр вопросов, так сказать, без купюр.
В ходе встречи поднимались вопросы различного характера, связанные с повседневной деятельностью солдат по призыву, обеспечением их форменным обмундированием и питанием, медицинским обследованием. Высказывались пожелания, просьбы, звучали и слова благодарности в адрес командования частей и ведомства в целом.
Отвечая на ряд острых вопросов, министр обороны отметил, что за последние два года была проделана большая работа по улучшению условий службы солдат по призыву, что позволило свести на нет «дедовщину» и улучшить дисциплину в воинских коллективах.
По словам министра обороны, такое нововведение как увольнение после рабочего дня, введенное в марте 2017 года, дало 70% успеха положительным преобразованиям, которые позволили изменить ситуацию в Вооруженных силах в лучшую сторону.
«Я сегодня не вижу принципиальных условий, которые бы не давали молодому человеку нормально служить. Армия – это коллектив людей, в котором служат люди с различными жизненными принципами. Мы стараемся создать для них все условия. Считаю, что армия налагает определенный отпечаток на молодого человека, и мы стареемся, чтобы это отпечаток был положительным», – отметил генерал-майор Олег Обручков.
Отдельный блок вопросов касался медицинского обеспечения и обслуживания солдат по призыву. В связи с тем, что в этом году Положение о медицинском освидетельствовании ПМР гармонизировали с аналогичным Положением Российской Федерации, в Вооруженные силы увеличился призыв молодых людей, имеющих по медицинским показаниям различные степени ограничения в службе. Озабоченность родителей вызвали моменты повседневной службы (физические нагрузки, несение нарядов и другие), которые могут негативно сказаться на здоровье их сыновей.
«О допуске к службе принимает решение независимая медицинская комиссия. Она и устанавливает медицинские ограничения. В некоторых случаях мы проводим дополнительные обследования», – пояснил министр обороны, и призвал по всем возникающим вопросам незамедлительно обращаться напрямую к руководству ведомства.
Еще одна важная тема встречи – форменное обмундирование солдат. К примеру, родители, у которых сыновья служат в роте Почетного караула, обратили внимание министра на то, что в связи со спецификой службы в этом подразделении, у солдат ботинки изнашиваются быстрее, и недавно выданные уже сейчас в отдельных случаях требуют замены. Министр обороны поручил в кратчайшие сроки решить данный вопрос.
Не остались без обсуждения вопросы личного характера, на которые руководство оборонного ведомства также в кратчайшие сроки даст ответы.
«Не решаемых вопросов я не услышал, приняли все в работу и по результату каждый получит ответ на свой вопрос. Мы должны понимать, что информацию мы можем получать по различным каналам, в том числе и от родителей, с которыми дети постоянно общаются. Для родителей ребенок – это самый близкий человек и дети дают объективную картину того, что происходит в их службе. Вся информация, которая сегодня была получена, будет проверена и если будет подтверждена, позволит свести к нулю все негативные моменты», – подвел итог встречи генерал-майор Олег Обручков.
В целом дискуссию с родителями министр обороны назвал очень значимой и продуктивной. Для более плодотворной совместной работы он призвал представителей родительских комитетов обращаться на горячую линию Министерства обороны: по телефону 0(777) 18-821, а также писать на этот же номер в Viber, Whats App, Telegram или на электронную почту: osbmopmr@yandex.ru. Каждое обращение рассматривается министром обороны лично и находится на его контроле.
Завтра подобные встречи пройдут с родительскими комитетами других городов и районов республики.