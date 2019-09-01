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Воронин предложил посольству США переехать в "Белый дом" Плахотнюка

Воронин предложил посольству США переехать в "Белый дом" Плахотнюка

Лидер ПКРМ Владимир Воронин предложил посольству США в Молдове переехать в "Белый дом", который предположительно принадлежит Владу Плахотнюку, а Республиканский стадион оставить жителям страны.

Об этом экс-президент Молдовы сказал в ходе ток-шоу "Puterea а Patra" на телеканале N4, передает point.md.

"Есть же тут выше в районе, где проживают самые бедные люди в фешенебельных зданиях, так называемый "Белый дом", о котором говорят, что он принадлежит Плахотнюку. В Вашингтоне тоже есть Белый дом. Почему бы посольству не переехать туда. Купить его, правда, не знаю у кого, а стадион оставить в покое", - сказал Воронин.

В то же время он предложил построить на месте старого стадиона новый, современный, на 30 тысяч мест.

"Я категорически против его передачи. Мы хотели построить стадион, но у нас не было времени, мы уже не находились у власти", - заключил Воронин.

point.md
  • Вчера, 13:30
  • DTV
  • Просмотров: 48
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