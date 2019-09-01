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Бендерам на благоустройство требуется дополнительное финансирование

Бендерам на благоустройство требуется дополнительное финансирование

В госадминистрации Бендер обсуждали планы по благоустройству города на этот год. Ремонт ДК им. Ткаченко, бассейна «Дельфин», реконструкцию фонтана у кинотеатра Горького. Для завершения работ нужны ещё деньги.

Требуется дополнительное финансирование, конкретно по бассейну «Дельфин» требуется около 3 миллионов дополнительного финансирования, передает tsv.md

Такая же ситуация по новому городскому пляжу, денег не хватило, как отметили только в ходе работ стали понятны реальные суммы затрат.

Большинство запланированных проектов по благоустройству уже сданы, в городе открылась новая троллейбусная линия, на улицах появилась тротуарная плитка.



tsv.md
  • Вчера, 13:40
  • DTV
  • Просмотров: 70
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