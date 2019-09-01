В госадминистрации Бендер обсуждали планы по благоустройству города на этот год. Ремонт ДК им. Ткаченко, бассейна «Дельфин», реконструкцию фонтана у кинотеатра Горького. Для завершения работ нужны ещё деньги.
Требуется дополнительное финансирование, конкретно по бассейну «Дельфин» требуется около 3 миллионов дополнительного финансирования, передает tsv.md
Такая же ситуация по новому городскому пляжу, денег не хватило, как отметили только в ходе работ стали понятны реальные суммы затрат.
Большинство запланированных проектов по благоустройству уже сданы, в городе открылась новая троллейбусная линия, на улицах появилась тротуарная плитка.