На заводе «Электромаш» накануне презентовали солнечные водонагревательные установки типа СВУ-3. Они предназначены для автономного нагрева воды за счет использования солнечной энергии и способны обеспечить в климатических условиях Приднестровья нагрев воды до +70°С не менее 8 месяцев в году (с марта по октябрь), сообщается на сайте предприятия, передает ИА Новости Приднестровья.
Установка СВУ-3 успешно прошла эксплуатационные испытания на заводе. Первыми пользователями новых водонагревателей стали сами работники предприятия. На крыше производственного корпуса «Электромаша» были установлены 20 солнечных установок, которые уже на протяжении месяца являются источником горячей воды для душевых завода.
Именно эти солнечные водонагреватели были продемонстрированы на презентации представителям госадминистраций городов и районов Приднестровья, крупных промышленных предприятий, организаций, руководству Торгово-промышленной палаты и Союза промышленников, аграриев и предпринимателей республики.
Солнечные водонагревательные установки вызвали большой интерес у участников мероприятия. В ходе презентации специалисты НП ЗАО «Электромаш» ответили на все вопросы гостей, а также ознакомили с принципом работы СВУ-3, особенностями ее эксплуатации, монтажа и подключения. С более подробным описанием характеристик этих установок можно ознакомиться на сайте завода.