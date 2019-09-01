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О криминогенной обстановке в республике

О криминогенной обстановке в республике

В период с 6 по 12 сентября на территории республики зарегистрировано 193 заявления и сообщения о преступлениях. По 144 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано: один разбой, один грабёж и два изнасилования (по всем преступлениям подозреваемые установлены), 31 кража (девять раскрыты по горячим следам); один угон транспортного средства (раскрыт). Выявлено и задокументировано 10 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и пять преступлений в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по всем фактам), сообщается на сайте МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД были разысканы девять человек, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представители подразделений УпВМ МВД ПМР выявили и задержали трёх госдолжников и стольких же неплательщиков алиментов.

Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел за минувшую неделю выявлено 1359 нарушений Правил дорожного движения. Отстранены от управления 19 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. Большинство таких нарушителей – семь человек – выявлены на территории Рыбницкого района, в Бендерах – пять, в Тирасполе – четыре, в Слободзейском районе – три.

С 6 по 12 сентября на территории Приднестровья зарегистрировано 11 пожаров. В результате ЧП в столице пострадал один человек. За нарушение Правил пожарной безопасности составлено 29 административных протоколов.
mvdpmr.org
  • Вчера, 18:20
  • DTV
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