Бывший депутат Владимир Плахотнюк, избранный в Ниспоренском избирательном округе, не присутствовал на заседаниях парламента в июне и июле.
Демократ появился в парламенте РМ только на заседании, которое состоялось 21 марта, передает point.md со ссыкойна zdg.md
Несмотря на то, что Плахотнюк недолго работал в парламенте, бывший депутат получал за свою работу в законодательном органе зарплату в 40 тысяч леев.
30 июля Плахотнюк объявил, что желает отказаться от своего депутатского мандата, и после того, как эта просьба была удовлетворена, он должен был опубликовать декларацию об имуществе и личных интересах. Однако в этой декларации, подписанной 29 августа, полученная им зарплата за работу в парламенте не была указана. Спустя две недели, 13 сентября, Плахотнюк подал новую декларацию. На этот раз он указал, что получал зарплату в 39 577 леев.
Напомним, что Влад Плахотнюк покинул Республику Молдова и отказался от депутатского мандата. Позднее лидер Демократической партии заявил, что ему не нужен "иммунитет контролируемого Москвой государства".