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Молдавские чиновники смогут въезжать в Приднестровье без предварительного уведомления

Молдавские чиновники смогут въезжать в Приднестровье без предварительного уведомления

Молдавские должностные лица с 16 сентября смогут въезжать на территорию Приднестровья без предварительного письменного уведомления. Как передает «ИНФОТАГ», об этом сообщил на заседании правительства в пятницу вице-премьер по реинтеграции Василий Шова.

По его словам, соответствующая договоренность достигнута в четверг «в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию». Она относится к частным поездкам как в населенные пункты Приднестровья, так и транзита через регион.

«Надеюсь, этот механизм будет функциональным, и нам не придется вводить какие-то новые меры. Мы поблагодарили международных партнеров, которые последние полтора месяца активно содействовали в достижении компромисса, а также коллег из Приднестровья», - сказал Шова.

Премьер-министр Майя Санду поздравила всех с достигнутым успехом, отметив, что с понедельника все члены правительства и другие госслужащие смогут «проверить на собственной шкуре, как это работает».

infotag.md
  • Вчера, 18:32
  • DTV
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