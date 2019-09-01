В минувшую пятницу, в соцсетях не утихали страсти вокруг нового люксового автомобиля Rolls-Royce Cullinan, который был замечен на таможне в Леушенах.
Однако уже к вечеру то же дня, в соцсетях появилась другая любопытная фотография — в здании территориального подразделения Управления регистрации транспорта и квалификации водительского состава ГП «ЦГИР «Registru». На фотографии отчетливо виден Ренато Усатый (со спины), в кадр также попали «любимые» номера политика — KRU, пишет point.md со ссылкой на actualitati.md
Это уже второй по счету суперкар этой модели, который завозят в страну. В конце прошлого года аналогичный автомобиль был замечен сначала на таможне, затем возле офиса Демпартии в центре Кишинева.