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Ренато Усатый купил себе внедорожник Rolls Royce за 320 000 евро

Ренато Усатый купил себе внедорожник Rolls Royce за 320 000 евро

В минувшую пятницу, в соцсетях не утихали страсти вокруг нового люксового автомобиля Rolls-Royce Cullinan, который был замечен на таможне в Леушенах.

Однако уже к вечеру то же дня, в соцсетях появилась другая любопытная фотография — в здании территориального подразделения Управления регистрации транспорта и квалификации водительского состава ГП «ЦГИР «Registru». На фотографии отчетливо виден Ренато Усатый (со спины), в кадр также попали «любимые» номера политика — KRU, пишет point.md со ссылкой на actualitati.md

Это уже второй по счету суперкар этой модели, который завозят в страну. В конце прошлого года аналогичный автомобиль был замечен сначала на таможне, затем возле офиса Демпартии в центре Кишинева.

Ренато Усатый купил себе внедорожник Rolls Royce за 320 000 евро

Ренато Усатый купил себе внедорожник Rolls Royce за 320 000 евро

point.md
  • Сегодня, 12:21
  • DTV
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