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Под Бендерами поезд столкнулся с автомобилем
Столкновение пассажирского поезда Кишинев-Одесса, с проезжавшим в нарушение правил автомобилем, произошло в воскресенье утром вблизи станции Бендеры.
61-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Dacia Duster, скончался от полученных травм, передает omg.md.
Согласно предварительной информации, водителем являлся сотрудник Таможенной службы.
omg.md
- Сегодня, 12:28
- DTV
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