Чествование лауреатов и победительницы российского конкурса «Мой город – город Трудовой Доблести и Славы», организованного Межгосударственным союзом городов-героев, прошло в ДДЮТ.
В мероприятии приняли участие министр просвещения Татьяна Логинова, руководство города, школьники со всего Приднестровья, родные учащихся, педагоги, сообщается на сайте Госадминистрации г. Бендеры.
«Нам позвонили из администрации конкурса и сказали, что сочинения приднестровцев так им понравились, что они планируют их опубликовать. Так много ребята своего личного вложили в работы. Мне очень хочется пожелать вам, чтобы вы, взрослея, накапливали то чувство гражданственности, патриотизма, которое так ярко отразилось в ваших сочинениях. Пусть это понятие общности «мы приднестровцы» будет в ваших мыслях и работах, чтобы гордость за пусть маленькую, но такую чудесную республику, присутствовала во всех ваших начинаниях», - пожелала Татьяна Логинова.
Свыше тысячи ребят написали сочинения на тему «Мой город – Город Трудовой Доблести и Славы», из них более 30 - из Приднестровья. 14 бендерчан стали лауреатами конкурса и еще одна горожанка – победительницей.
Председатель горсовета Юрий Кара тепло оценил работы ребят и зачитал некоторые отрывки из сочинений, вошедших в сборник, выпущенный Межгосударственным союзом городов-героев по итогам конкурса.
«Все работы пропитаны душой и любовью к нашей Родине, Приднестровью. Не всегда в учебниках истории можно описать радость побед, боль поражений, тяжесть ежедневной рутины. Это можно передать только из поколения в поколение», - отметил Юрий Кара.
Инициатором участия в конкурсе приднестровских школьников выступил городской Совет народных депутатов при поддержке Министерства просвещения и администраций городов и районов.
Глава Бендер Роман Иванченко поздравил ребят с заслуженными наградами, отметив, что это не только результат их труда, но также и заслуга родителей и педагогов, которые их воспитали и обучили надлежащим образом.
«Глядя на вас, понимаешь, что если у нас растут дети с такими талантами и достижениями, то прекрасное будущее есть у нашей республики и у нас будут замечательные граждане и патриоты своего государства. Так держать и новых вам успехов», - заключил Роман Иванченко.
В конкурсе принимали участие ученики 4-8 классов. Всего было представлено более 1000 работ из 22 городов России и Приднестровья. Победителями стали 116 учащихся разных возрастных категорий, среди них – бендерчанка Анастасия Евсеева.
В жизни девушки это не первое достижение. В прошлом году она победила в конкурсе «Екатерина Великая. Золотой век Российской империи». Высокий уровень бендерчанка показала и на конкурсе «Мой город – Город Трудовой Доблести и Славы». За победу девушку удостоили памятного знака и удостоверения «Юный защитник Отечества».
«Я очень люблю литературу, часто пишу сочинения и отправляю их на различные конкурсы, чтобы попытать удачу и продвинуть свое будущее на шаг вперед. В своей работе я постаралась показать, насколько сильно люблю свою Родину, независимо от того, что она непризнанная, главное, что я родилась здесь, здесь мой дом и семья», - поделилась Анастасия Евсеева, ученица 7 класса гимназии №3 им. И.П. Котляревского.
Отметим, в 2012 году нашему городу был присвоен статус воинской славы. Весной прошлого года Бендеры подписали соглашение с Межгосударственным союзом городов-героев о многостороннем сотрудничестве.