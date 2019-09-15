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В селе Гояны прошёл фестиваль народных умельцев

В селе Гояны прошёл фестиваль народных умельцев

В селе Гояны Дубоссарского района прошёл фестиваль народных умельцев, национальных традиций и творчества «Мештер фаур». Праздник организовали уже 4-й раз, в нём приняли участие мастера декоративно-прикладного творчества и коллективы из Приднестровья и Молдовы. С каждым годом желающих принять участие в нём становится всё больше, и в этот раз фестиваль собрал более сотни ремесленников, передает ИА Новости Приднестровья.

По традиции инициаторы проведения праздника искусств – коллектив Дома культуры села Гояны - встречали всех гостей хлебом-солью. Первые поздравления со знаменательным событием в районе и республике звучали от главы Дубоссарской госадминистрации и руководителя Госслужбы по культуре и историческому наследию ПМР.

«Мы рады приветствовать всех на нашем фестивале. Уверен в том, что он будет расширяться, и все его участники будут и дальше не только сохранять народные традиции и обычаи наших предков, но и приумножать их», - отметил глава района Руслан Чабан.

«В нашем государстве испокон веков существуют прекрасные многонациональные традиции. Отрадно, что сегодня они развиваются. Я благодарна, что есть такие мастера – участники фестиваля, и хочу поздравить всех, кто сохраняет наше народно-прикладное творчество», - подчеркнула начальник Госслужбы по культуре и историческому наследию ПМР Мария Кырмыз.

Как всегда «Мештер фаур» собрал не только большое количество народных умельцев, но и истинных поклонников древних традиций и обрядов. На выставке-продаже можно было приобрести прекрасные изделия декоративно-прикладного творчества, выполненные в различных техниках. Были сувениры, украшения, интерьерные аксессуары, игрушки.

Народные ремесленники делились также и секретами своего мастерства. Показывали, как приготовить настоящую молдавскую мамалыгу на костре, домашнее вино по древним рецептам, доставшимся от предыдущих поколений, как испечь ароматную выпечку, создать прекрасный сувенир из дерева, из лозы сплести корзины и уникальные аксессуары. Украшением праздника искусств стало выступление народных музыкальных коллективов. Своим творчеством делились лучшие танцевальные ансамбли и вокалисты республики.

novostipmr.com
  • Вчера, 08:31
  • DTV
  • Просмотров: 39
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