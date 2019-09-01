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Израиль аннексировал новые территории

Израиль аннексировал новые территории

Правительство Израиля утвердило создание нового еврейского поселения Мевоот-Иерихо недалеко от крупного палестинского города Иерихон на Западном берегу реки Иордан.

«Кабинет министров на своем еженедельном заседании сегодня (15 сентября) утвердил предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о создании поселения Мевоот-Иерихо»,— говорится в заявлении правительства (перевод по ТАСС), передает noi.md.

С инициативой о создании еврейского поселения на Западном берегу выступал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ранее глава израильского правительства заявил, что в случае победы на парламентских выборах, которые состоятся 17 сентября, он распространит израильский суверенитет на части Западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.

«В случае моего избрания я распространю израильский суверенитет на Иорданскую долину и на все еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан»,— повторил свое обещание господин Нетаньяху в Twitter.

Напомним, предвыборные высказывания главы израильского правительства было отрицательно восприняты палестинцами. В этот же день в сторону Израиля со стороны сектора Газа были выпущены ракеты. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возложила ответственность на движение «Хамас» и нанесла 15 авиаударов по объектам движения.

noi.md
  • Вчера, 08:51
  • DTV
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