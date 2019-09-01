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На этой неделе в Кишинев и Тирасполь прибудут высокопоставленные представители ОБСЕ и ЕК

На этой неделе в Кишинев и Тирасполь прибудут высокопоставленные представители ОБСЕ и ЕК

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер посетит Республику Молдова 17–19 сентября. Он встретится с высокопоставленными чиновниками из Кишинева и политическим руководством Тирасполя.

Также 16–17 сентября совершит визит в Кишинев и генеральный директор Европейской комиссии по европейской политике соседства и переговорам о расширении Кристиан Даниэльсон. Он прибудет, чтобы обсудить ход реформ в ключевых областях Соглашения об ассоциации РМ–ЕС, передает point.md со ссылкой на agora.md

Миссия ОБСЕ объявила, что Томас Гремингер сосредоточится на продвижении процесса приднестровского урегулирования в соответствии с принципами, согласованными всеми 57 странами, участвовавшими в заседании Совета министров ОБСЕ в Милане в декабре 2018 года.

Томас Гремингер обсудит роль ОБСЕ в обеспечении прозрачности процесса вывода и уничтожения российских боеприпасов и оружия, а также в координировании финансовой и технической помощи, оказываемой для содействия этому процессу.

Кристиан Даниэльсон встретится с премьер-министром Майей Санду, главой государства Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаный. Европейский чиновник также проведет обсуждения с партнерами из Международного финансового института, представителями гражданского общества и бизнес-сообщества.

Отметим, что Российская Федерация заявила, что готова возобновить уничтожение своих боеприпасов, находящихся в Колбасне.

point.md
  • Вчера, 11:01
  • DTV
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