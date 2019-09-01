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В Приднестровье завершилась декада безопасности движения «Внимание: дети!»

В Приднестровье завершилась декада безопасности движения «Внимание: дети!»

В республике 13 сентября завершилась декада безопасности движения «Внимание: дети!» Профилактические мероприятия под таким названием каждую осень проводят сотрудники Госавтоинспекции. Это связано с началом учебного года, когда на дорогах резко увеличивается число пешеходов, большинство из которых школьники. Цель операции – снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, улучшить адаптацию детей и подростков к транспортной среде после летних каникул, передаёт пресс-служба МВД.

В ходе декады Госавтоинспекторы несли службу возле каждой школы до начала занятий и после их окончания. В классах проводили беседы с детьми. Говорили о правилах перехода проезжей части, перемещения на велосипеде и самокате, напоминали о необходимости носить светоотражающие элементы на одежде и портфелях. Школьники со своей стороны показали умение принимать верные решения при моделировании различных ситуаций на дороге.

В течение десяти дней обеспечивать безопасность дорожного движения сотрудникам ГАИ помогали активисты из отрядов ЮИД. Автолюбителям они раздавали специальные памятки о соблюдении Правил дорожного движения, информировали об особом режиме трафика на дорогах. Водителям было рекомендовано ездить с включённым ближним светом фар в светлое время суток для привлечения внимания несовершеннолетних.

За период проведения профилактических мероприятий с 3 по 13 сентября на территории республики сотрудниками милиции выявлено 2033 нарушения ПДД. В их числе 21 факт вождения транспортных средств лицами, не имеющими права управления, 28 случаев нахождения за рулём водителей в состоянии опьянения, 305 фактов превышения установленной скорости движения, 350 – несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. За непредоставление преимущества в движении пешеходам 89 водителей привлечены к административной ответственности. Выявлено 275 нарушений ПДД самими пешеходами. Инспекторы ГАИ в школах республики провели порядка 160 лекций на тему безопасности на дорогах.

Несмотря на завершение декады «Внимание: дети!», сотрудники милиции намерены быть частыми гостями в учебных и дошкольных учреждениях. Ведь Правила дорожного движения – правила жизни. Госавтоинспекторы рассчитывают и на помощь родителей и учителей, которые неустанно должны напоминать детям об осторожности на проезжей части. Водители же должны быть предельно внимательны, быть готовы к неожиданному появлению ребёнка на дороге, не забывать снижать скорость вблизи школ и нерегулируемых пешеходных переходов.

www.mvdpmr.org
  • Вчера, 21:34
  • DTV
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