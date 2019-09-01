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Усатый назвал реальную цену своего Rolls-Royce Cullinan

Усатый назвал реальную цену своего Rolls-Royce Cullinan

Лидер "Нашей партии" в РМ Ренато Усатый сообщил в Facebook реальную стоимость автомобиля Rolls-Royce Cullinan и показал документы.

"Чтобы не было спекуляций, я бы вам хотел показать часть документов. Секретов у меня нет", - сказал Усатый, передает point.md.

В документах указано, что автомобиль был куплен в автосалоне в Германии за 341 852 евро. При ввозе в Молдову сумма налогов составила 535 тысяч леев.

"Это дешевле, чем стоит сегодня, потому что во-первых, там много машин покупалось, во-вторых дилер Rolls-Royce в Мюнхене принадлежит моей сестре и ее супругу", - сказал Усатый.

На квитанции с таможни Леушен указана сумма вместе с НДС и налогом на роскошь составила 535 420 леев.

"Мне скрывать нечего, скрывают те, кто оформляет на офшоры, автомобили ездят с иностранными номерами, когда хотят скрыть собственника. Я никогда этого не делал", - сказал Усатый.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в Молдову привезли еще один самый дорогой внедорожник Rolls-Royce. Указывалось, что его цена стартует от 370 000 евро. Это уже второй по счету суперкар этой модели, который завозят в нашу страну.

Позже была опубликована фотография на которой Ренато Усатый (со спины) был запечатлен в здании территориального подразделения Управления регистрации транспорта и квалификации водительского состава ГП «ЦГИР «Registru» рядом с автомобилем, на котором был номер KRU - 1.



point.md
  • Вчера, 21:54
  • DTV
  • Просмотров: 17
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