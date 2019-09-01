В офисе Миссии ОБСЕ в Тирасполе прошло заседание подгрупп по банковским вопросам. Приднестровскую делегацию возглавил председатель Центробанка ПМР Владислав Тидва, а молдавскую – вице-президент Национального банка Молдовы Ион Стурзу.
Центральной темой встречи стало закрытие счетов приднестровских предприятий в коммерческих банках Молдовы. Представители Приднестровья подчеркнули, что проблема носит политический характер, в том числе по причине рекомендаций Национального банка Молдовы, передает пресс-служба МИД ПМР.
Приднестровская сторона призвала руководство молдавского регулятора принять неотложные меры по разблокированию ситуации, а также содействовать обеспечению возможности открытия счетов экономическими агентами Приднестровья.
Ион Стурзу сообщил об отсутствии претензий к приднестровским предприятиям, признав право приднестровского бизнеса открывать счета в кредитных организациях Молдовы в целях осуществления текущей внешнеэкономической деятельности.
Вместе с тем, молдавская сторона отказалась провести сверку данных о приднестровских предприятиях, у которых открыты счета в коммерческих банках РМ. Как известно, по сведениям Приднестровского республиканского банка, речь идёт о 25 экономических агентах, в то время как молдавская сторона заявляет, что в Молдове счета имеют более четырёхсот предприятий из Приднестровья.
Стороны условились продолжить поиск взаимоприемлемых решений по данному проблемному вопросу, в том числе принимая во внимание предстоящий визит международного эксперта по банковским вопросам, прибывающего на следующей неделе в Приднестровье и Молдову по приглашению Миссии ОБСЕ. mid.gospmr.org