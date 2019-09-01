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Республика Молдова запрещает импорт и экспорт ртутных приборов

Республика Молдова запрещает импорт и экспорт ртутных приборов

В Молдове запрещается с 1 января 2021 года импорт, продажа и экспорт устройств, использующих ртуть.

Таким образом, термометры, барометры, датчики такого рода должны быть заменены электронными устройствами, передает point.md со ссылкой на tvrmoldova.md

Цель Минаматской конвенции о ртути, ратифицированной Парламентом Республики Молдова и другими 127 странами, заключается в защите здоровья человека и окружающей среды от выбросов ртути и ее соединений.

В Молдове будет создано предприятие по переработке опасных отходов, в том числе ртути. Сейчас на местном рынке в аптеках продаются как ртутные термометры, так и электронные термометры, которые реализуются по двойной цене по сравнению с ртутными.
point.md
  • Вчера, 22:09
  • DTV
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