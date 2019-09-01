В селе Кайраклия погибли 75 овец в одной из отар. Накануне хозяин отары в профилактических целях искупал овец и коз с применением неизвестного препарата. Через 15 минут у животных появились все признаки отравления, пишет gagauzinfo.md со ссылкой на TUK.md.
По словам хозяина отары, он приобрел препарат в одной из кишиневских аптек, названия он не знает, а сам препарат разливали с 20-литровой канистры.
Сотрудники управления по безопасности пищевых продуктов (УБПП) района Тараклия выехали на место происшествия. Они обнаружили трупы 75 животных.
«После вскрытия явная картина отравления – пена изо рта, окоченение, желчный пузырь увеличен, печень дряблая желтого цвета, легкие и сердце наполнены кровью, кровоизлияние также в кишечнике», – говорит начальник управления Иван Лисица.
По словам начальника, «препарат разводили сами, без консультаций с ветеринарной службой», кроме этого, животных купали «в неавторизированной яме, в которой образовались щели, из-за этого повышалась концентрация препарата».
Трупы животных утилизировали в авторизированную яму Беккари, которая находится на территории населенного пункта.
Правоохранительным органам предстоит выяснить, где был приобретен данный препарат.