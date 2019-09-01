Последние события в приднестровском урегулировании стали предметом обсуждения вице-премьера Василия Шова на встрече в Кишиневе с Послом по особым поручения МИДа РФ Сергеем Губаревым.
Как сообщили «ИНФОТАГ» в бюро по реинтеграции, собеседники также рассмотрели «динамику взаимодействия на платформе политических представителей и отраслевых рабочих групп, реализацию соглашений, согласованных в так называемом пакете «Берлин плюс», обменялись мнениями и идеями по поводу ускорения процесса выявления и реализации жизнеспособных решений повестки дня переговоров».
Шова проинформировал о приоритетах РМ в переговорах, видении правительства по ряду актуальных вопросов. Он подчеркнул, что в «2020 г. основные усилия будут направлены на возобновление дискуссий в рамках формата «5+2» как по институциональным, так и политическим аспектам».
Шова сказал, что это необходимо «в целях определения перспектив процесса регулирования с определением особой модели правового статуса для приднестровского региона, основанной на уважении суверенитета и территориальной целостности Молдовы в рамках ее международно-признанных границ».