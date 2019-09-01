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Шова обсудил приднестровскую проблематику с представителем МИД России

Шова обсудил приднестровскую проблематику с представителем МИД России

Последние события в приднестровском урегулировании стали предметом обсуждения вице-премьера Василия Шова на встрече в Кишиневе с Послом по особым поручения МИДа РФ Сергеем Губаревым.

Как сообщили «ИНФОТАГ» в бюро по реинтеграции, собеседники также рассмотрели «динамику взаимодействия на платформе политических представителей и отраслевых рабочих групп, реализацию соглашений, согласованных в так называемом пакете «Берлин плюс», обменялись мнениями и идеями по поводу ускорения процесса выявления и реализации жизнеспособных решений повестки дня переговоров».

Шова проинформировал о приоритетах РМ в переговорах, видении правительства по ряду актуальных вопросов. Он подчеркнул, что в «2020 г. основные усилия будут направлены на возобновление дискуссий в рамках формата «5+2» как по институциональным, так и политическим аспектам».

Шова сказал, что это необходимо «в целях определения перспектив процесса регулирования с определением особой модели правового статуса для приднестровского региона, основанной на уважении суверенитета и территориальной целостности Молдовы в рамках ее международно-признанных границ».

infotag.md
  • Сегодня, 16:48
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