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Правительству поручено предусмотреть резерв средств на случай чрезвычайной ситуации

Правительству поручено предусмотреть резерв средств на случай чрезвычайной ситуации

Функционирование газотранспортной системы Приднестровья в случае отключения либо снижения давления в транзитном газопроводе стало одной из тем заседания Совета безопасности ПМР.

План мероприятий на случай прекращения или изменения объемов поставок газа в Приднестровье представил заместитель председателя Правительства ПМР – министр экономического развития Сергей Оболоник? передает ИА Новости Приднестровья.

По его словам, авторами документа проработано несколько вариантов. Предлагаемые меры зависят от сути потенциальной чрезвычайной ситуации. Разработчики пошагово расписали подготовительные мероприятия и меры, предполагаемые к реализации в момент ЧС, с указанием должностных лиц, ответственных за каждый участок. Основная задача – обеспечить республику энергетическими ресурсами.

Речь идет как об обеспечении нужд населения, так и о недопущении техногенного коллапса в энергетике и промышленности, подчеркнул Сергей Оболоник.

Важная составляющая плана – формирование материального резерва для возможности обеспечения граждан теплом даже при отсутствии газа (приднестровская теплоэнергетика сегодня напрямую зависит от газовой отрасли).

Рассматривается возможность перевода системы теплоснабжения на жидкое топливо. Цена вопроса – 76 миллионов рублей (без учета текущих затрат на приобретение самого топлива).

Сложным является вопрос обогрева жилых помещений в домах с индивидуальными газовыми котлами.

Учитывают разработчики плана и вероятное в условиях отсутствия газа резкое (в полтора раза) увеличение уровня потребления электроэнергии.

Продуман материальный резерв для поддержки функционирования электросетей высокого и низкого напряжения. Речь идет о приобретении силовой арматуры и предохранительной автоматики.

Не осталась без внимания и деятельность МГРЭС. Один из ее блоков должен действовать даже в случае остановки деятельности станции в целом. Этого достаточно для обеспечения нужд приднестровцев, подчеркнул Оболоник.

Как сообщает пресс-служба главы государства, участники заседания Совбеза сошлись во мнении, что документ требует детального изучения. На ознакомление и предложение возможных поправок Президент ПМР отвел 10 календарных дней. Правительству поручено предусмотреть резерв средств на случай чрезвычайной ситуации.

В 2020 году заканчивается действие контракта России с Украиной на транзит газа. Россия уже предложила украинской стороне продлить существующий контракт. Какое решение примет соседняя страна, пока неясно. Ранее представители Украины заявили о готовности к прекращению транзита газа из России. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Конкретных договоренностей не было достигнуто.

novostipmr.com
  • Сегодня, 16:53
  • DTV
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