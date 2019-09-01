Как сообщает пресс-служба Президента ПМР, Вадим Красносельский выступил с инициативой провести международный аудит по банковской проблеме. Закрытие счетов приднестровских предприятий банками Молдовы стало одной из тем заседания Совета безопасности ПМР, передает ИА Новости Приднестровья.
С чего все началось
По ситуации на текущий момент доложил Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.
Он напомнил, что первые факты отказа в открытии приднестровским хозяйствующим субъектам счетов датированы июнем текущего года. Затем счета стали под разными предлогами закрывать. В начале июля Приднестровье обратилось не только к Молдове, но и ко всем участникам формата «5+2», призвав к скорейшему поиску решения.
«Мы также призывали активизировать работу в рамках независимого аудита банковской системы и предприятий Приднестровья, а также выразили заинтересованность в скорейшем начале работы международного эксперта, который приглашен ОБСЕ для деятельности в банковской сфере», – сказал Игнатьев.
Однако, по его словам, ситуация не только не улучшилась, а, напротив, усугубилась: отказы приднестровским предприятиям носят лавинообразный характер.
«Молдавская сторона отказывалась признавать наличие данной проблемы. На разных уровнях нам заявлялось о том, что проблемы не существует, что это решения коммерческих банков Молдовы, а регулятор здесь не при чем», – сказал глава МИД ПМР.
Обращение к международным партнерам
6 сентября Президент ПМР направил обращения по существу проблемы всем посредникам и наблюдателям в переговорном процессе в формате «5+2» (Приднестровье и Молдова – стороны; Россия, Украина и ОБСЕ – посредники; ЕС и США – наблюдатели). Соответствующие ноты переданы и политическому представителю от молдавской стороны.
«В этих нотах сказано, что усугубление кризисной ситуации в скором времени может привести к масштабной гуманитарной катастрофе, закрытию производства, потере рабочих мест и так далее. Причина – невозможность выполнения социальных обязательств перед населением. Мы проинформировали международных участников о том, что Приднестровье будет вынуждено реагировать в данной чрезвычайной ситуации соответствующим образом», – подчеркнул Виталий Игнатьев.
РМ проблему признает, но обвиняет во всем свои коммерческие банки
12 сентября банковскую проблему обсудили политические представители ПМР и РМ. Молдавская сторона публично признала наличие проблемы, но по-прежнему дистанцируется от ее решения, возлагая ответственность за закрытие счетов исключительно на коммерческие банки.
Игнатьев подчеркнул, что обвинения в адрес приднестровских экономических агентов в отмывании денег, финансировании терроризма абсолютно безосновательны.
«С учетом того, что Приднестровье работает в условиях особого формата торговли с Европейским союзом и этот формат торговли признан международными участниками эффективным и всячески поддерживается европейской стороной, такого рода обвинения не имеют никаких оснований и вызывают существенный резонанс», – заметил руководитель МИД ПМР.
В качестве положительного момента Виталий Игнатьев выделил тот факт, что Национальный банк Молдовы признал наличие проблемы закрытия счетов как таковой и официально заявил, что не имеет претензий к приднестровским предприятиям.
В проблеме попытаются разобраться ОБСЕ и Еврокомиссия
Игнатьев также отметил, что международное сообщество пристально следит за происходящим.
«Большой интерес к этой проблеме и желание ее решить проявил посредник в лице ОБСЕ, потому что эта проблема создает крайне негативный фон в рамках текущего переговорного процесса, а также создает гипотетическую угрозу для нормальной работы формата "5+2"», – обозначил Виталий Игнатьев.
На 19 сентября намечен визит в Тирасполь Генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера. Банковская проблема будет обсуждаться на уровне Президента ПМР. В начале октября Приднестровье планирует посетить представитель Европейской комиссии от департамента по внешней торговле Петрос Сурмелис.
Вопрос остается открытым и пока крайне обострен, отмечали члены Совбеза ПМР, подчеркивая, что урегулированным он будет считаться только после того, как молдавская сторона даст четкие гарантии функционирования банковской системы и беспрепятственного участия в ней приднестровских предпринимателей.