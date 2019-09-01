В ходе заседании Комитета Верховного Совета по социальной политике депутаты рассмотрели поправки в Закон «О занятости населения». Речь идет об изменении подхода к исчислению и выплате пособий по безработице.
Пресс-служба Верховного Совета поясняет, что, в частности, предлагается увеличить выплаты гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо с сокращением численности персонала, передает ИА Новости Приднестровья.
Законопроект также направлен на изменение порядка снятия с учета в центре занятости. Это связано с отказом людей от предложений по трудоустройству.
«Мы идем по пути увеличения пособия по безработице. Но есть частичное ужесточение в тех случаях, когда людям предлагается работа, но они отказываются от нее. Изучив опыт других государств, мы пришли к мнению, что снятию с учета могут подлежать безработные, которые при наличии квалификации отказываются от двух предложений работы. Те, кто ищет работу без образования и квалификации и могут идти в разнорабочие, должны быть сняты с учета при отказе от одного предложения», – озвучил мнение коллег председатель Комитета по социальной политике Сергей Чебан.
На учете в Центре занятости в настоящее время состоят свыше 3 тыс. безработных. При этом свободными остаются около 3,8 тыс. вакансий.
Депутаты считают, что предложенные ужесточения в отношении безработных должны способствовать увеличению числа работающих граждан.
Законопроект «О занятости населения» с учетом поступивших поправок будет рекомендован к принятию во втором чтении в ходе пленарного заседания. novostipmr.com