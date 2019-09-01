На заседании Комитета Верховного Совета ПМР по социальной политике депутаты рассмотрели изменения Закона «О социальной защите ветеранов войны», инициатором которых выступило Правительство ПМР.
Как передает ИА Новости Приднестровья, поправки предполагают восстановление социальной справедливости в отношении родителей, чьи дети в возрасте до 18 лет погибли от последствий боевых действий в 1992 году. В Приднестровье проживает четыре таких семьи.
Сегодня меры социальной защиты распространены на тех родителей, чьи дети погибли в результате боевых действий, говорится в сообщении парламентской пресс-службы.
«Даже сегодня звучат отголоски войны. В адрес Верховного Совета, Правительства поступают обращения от тех, кто потерял детей вследствие взрывов устройств, которые остались после окончания боевых действий», – констатировал глава профильного комитета Сергей Чебан.
В случае принятия поправок к закону родители погибших от последствий боевых действий детей будут иметь право на получение социальных льгот и гарантий. В их числе – оплата коммунальных услуг в размере 50% в пределах норм потребления и бесплатный проезд всеми видами городского транспорта, кроме такси.