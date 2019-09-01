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В Молдове выработают единую позицию по Приднестровью

В Молдове выработают единую позицию по Приднестровью

С целью формирования единой позиции властей Молдовы по Приднестровью в ближайшее время будет перезапущен координационный механизм "правительство-парламент-президент" с участием представителей государственных ведомств.

Как сообщили в бюро по реинтеграции РМ, об этом заявил накануне вице-премьер Василий Шова на встрече с Послом Литвы в РМ Кестутисом Кидзманасом. В ходе встречи обсуждались различные аспекты молдо-литовского сотрудничества, в том числе программы/проекты помощи, реализуемые в РМ властями Литвы в партнерстве с Евросоюзом, передает point.md со ссылкой на infotag.md

Особое внимание было уделено приднестровской проблематике, в частности, переговорному процессу.

Вице-премьер подтвердил позицию Молдовы о приверженности синхронному продвижению диалога - по определению политического и долгосрочного решения приднестровской проблемы параллельно с продвижением инициатив по укреплению мер доверия, чтобы помочь процессу урегулирования и достижения цели реинтеграции страны.

Литовский дипломат высказался за углубление двустороннего сотрудничества в различных сферах, и выразил заинтересованность Литвы в достижении ощутимого прогресса в процессе приднестровского урегулирования.

point.md
  • Сегодня, 14:03
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