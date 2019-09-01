Промышленность Приднестровья произвела к началу сентября продукции на 8,241 млрд. руб. ($511,9 млн.), что на 673 млн. руб. или 7,6% меньше, чем год назад.
Как передает «ИНФОТАГ», со ссылкой на данные местной статистики, почти треть промышленного производства региона обеспечила электроэнергетика - 2,735 млрд. (+14,6%), за счет поставки энергии в правобережную Молдову. На втором месте – металлургическая промышленность - 2,217 млрд. руб., однако в ней допущен спад более чем на 1,139 млрд. (33,9%). Далее следует пищевая – 1,069 млрд. руб. (+3,9%) и легкая – 1,001 млрд. (-3,9%).
В географическом плане больше всего промышленной продукции произведено в Рыбнице – 2,557 млрд. руб. При этом, из-за спада на местном металлургическом заводе этот показатель на 31,9% меньше января-августа 2018 г. На втором месте Тирасполь – 2,497 млрд. руб. (+5,6%). За ним следует город энергетиков – Днестровск (с Молдавской ГРЭС – «И») - 1,3659 млрд. руб. (+15,5%).
Меньше всего промышленной продукции выпущено в Каменке и соответствующем районе – лишь на 18,3 млн. руб., хотя это и составляет 121,8% от прошлогоднего уровня.