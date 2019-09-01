О подвижке в работе над проектом стратегии развития и восстановления мелиоративного комплекса Приднестровья говорили сегодня на встрече президент Вадим Красносельский и первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.
Как отметил представитель России, подготовительный этап практически завершён. Финансирование и реализацию проекта предполагается начать в будущем году, передает ИА Новости Приднестровья.
Президент Вадим Красносельский подчеркнул, что сельское хозяйство является значимой составляющей экономики республики, и его развитие – одна из приоритетных задач государства.
Президент ПМР акцентировал внимание на том, что нынешняя встреча является продолжением продуктивного диалога, начатого в российской столице с общения с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.
Сегодня собеседники говорили и о развитии ряда подотраслей сельского хозяйства – плодово-ягодного производства и животноводства, а также о таком направлении, как селекционная деятельность. Участники встречи обсудили конкретные инициативы, обменялись мнениями и наметили планы дальнейшего взаимодействия, сообщает пресс-служба главы государства.
Ранее собеседники общались в рамках июньского визита Президента ПМР в Москву.