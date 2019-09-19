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Молдо-российской межправительственной комиссии сообщили об ограничениях, с которыми сталкивается Приднестровье

Молдо-российской межправительственной комиссии сообщили об ограничениях, с которыми сталкивается Приднестровье

На заседании молдо-российской межправительственной комиссии приднестровская делегация сообщила об ограничениях, с которыми сталкивается Приднестровье.

«Мы обозначили комплекс проблемных вопросов, с которыми сталкиваются экономические агенты, население Приднестровья, республика в целом», - сообщил представителям прессы вице-премьер - министр экономического развития Сергей Оболоник, передает ИА Новости Приднестровья.

Среди них банковские вопросы, проблемы совместного молдо-украинского контроля в пункте пропуска Кучурган, импорта медикаментов и фитосанитарной продукции на территорию Приднестровья, железнодорожного сообщения, ввоза подакцизных товаров.

«При передаче вопросов сопредседатель комиссии от РФ нас поддержал, высказал позицию о необходимости учёта нашего мнения. И эта поддержка играет существенную роль при подготовке и решении этих вопросов», - сказал Оболоник.

Как сообщил Посол по особым поручениям МИД России Сергей Губарев, в ходе работы межправкомиссии Приднестровью будет уделено самое пристальное внимание.

«Мнение приднестровской делегации будет услышано, учтено и реализовано насколько это возможно в нынешних условиях», - сказал Губарев.

В Кишинёве начала работу молдо-российская межправительственная комиссия. Российскую делегацию возглавляет министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Приднестровская делегация была приглашена в качестве наблюдателя. В её состав вошли: министр экономического развития Сергей Оболоник, замминистра иностранных дел Руслан Слободенюк, первый зампредседателя ПРБ Алексей Мельник.
novostipmr.com
  • Сегодня, 08:45
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