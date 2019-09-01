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«Классиков на нары»: какой приговор сейчас светил бы Пушкину

«Классиков на нары»: какой приговор сейчас светил бы Пушкину

Пушкин за свои стихи сейчас мог бы получить четыре года колонии: в них есть призывы к свержению власти. Грибоедову за оскорбление судей в «Горе от ума» грозил бы штраф или обязательные работы.

Рэпер Оксимирон придумал перформанс: актеры и известные люди читали классиков как будто в зале суда — он выносил им приговор за тексты. В акции приняли участие Леонид Парфёнов, Юрий Шевчук, Александр Петров, рэпер Баста и многие другие. Оксимирон призвал проявить солидарность с фигурантами «московского дела»: публиковать в соцсетях крамольные, но не запрещенные законом тексты, передает openmedia.io.


openmedia.io
  • Сегодня, 09:05
  • DTV
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