Пушкин за свои стихи сейчас мог бы получить четыре года колонии: в них есть призывы к свержению власти. Грибоедову за оскорбление судей в «Горе от ума» грозил бы штраф или обязательные работы.
Рэпер Оксимирон придумал перформанс: актеры и известные люди читали классиков как будто в зале суда — он выносил им приговор за тексты. В акции приняли участие Леонид Парфёнов, Юрий Шевчук, Александр Петров, рэпер Баста и многие другие. Оксимирон призвал проявить солидарность с фигурантами «московского дела»: публиковать в соцсетях крамольные, но не запрещенные законом тексты, передает openmedia.io.