Текущий объем вложений нерезидентов в госбумаги вырос в 14 раз по сравнению с началом года.
Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) вырос на 1,2 млрд грн, или на 1,3%, - до 89,3 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, передает korrespondent.net
Так, по сравнению с началом года текущий объем вложений нерезидентов в государственные бумаги вырос на 82,9 млрд грн, или в 14 раз.
Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов остался на уровне 11% от их общего объема в обороте, в то время как на начало года этот показатель составлял менее 1%.
Напомним, 30 июля Министерство финансов разместило гривневые ОВГЗ на 17,2 млрд грн, из которых 10,9 млрд грн составили популярные среди нерезидентов 5,5-летние бумаги.
Перед этим Минфин взял рекордный займ на внутреннем рынке – 33,3 млрд гривен, из которых 7,4 млрд в гривнах и миллиард в американских долларах.