В Тирасполе прошёл круглый стол «Региональные аспекты российских программ содействия международному развитию». Его организаторами выступили Институт социально-политических исследований и регионального развития совместно с Российским центром науки и культуры.
Участники дискуссии говорили об опыте двустороннего сотрудничества Приднестровья и Российской Федерации. В частности отмечалось, что взаимодействие имеет многоуровневый характер, передает ИА Новости Приднестровья.
Ежегодно растёт число получателей российской пенсии, оказывается материальная поддержка ветеранам ВОВ, труда и людям с особыми жизненными потребностями. С 2008 года выделяется гуманитарная помощь для поддержки приднестровских пенсионеров. За это время Россией было направлено более 200 млн долларов. РФ оказывала помощь приднестровскому АПК и малому бизнесу, за счёт средств России велись ремонт и строительство социальных объектов.
«Россия всегда помогала Приднестровью. И сейчас она выделяет надбавки для пенсионеров, это очень чувствительно, многие переходят на российскую пенсию. Наши люди это знают и благодарны России», - отметил директор тираспольского отделения Института стран СНГ Владимир Ладункин.
Важное направление поддержки – это работа с молодёжью. Ежегодно РФ выделяет приднестровским абитуриентам квоты для обучения в российских вузах.
«На Приднестровье квота составляла порядка 190 человек. Это то, что реализуется непосредственно Россотрудничеством. По моим оценкам, ещё пару сотен человек поступило непосредственно в Высшую школу экономики. Но учебный год только начался, я думаю, что к ноябрю мы получим цифры, куда поступают приднестровцы по программе соотечественников», - подчеркнул координатор программ Россотрудничества Николай Журавлёв.
Россия играет важную роль страны-гаранта в переговорном процессе по молдо-приднестровскому урегулированию. Стратегическим моментом сотрудничества является миротворческая деятельность РФ на берегах Днестра.
«Россия своих не бросает. Пока здесь русский солдат - здесь мир и покой, и на это надо обратить в первую очередь внимание», - подытожила председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева.