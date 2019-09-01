Вице-премьер РФ, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак заявил, что поставки газа в Молдову продолжатся.
"У нас достаточно оптимизма, чтобы сказать, что поставки будут. Мы работаем над продление контракта с Республикой Молдовой, передает point.md.
Буквально на прошлой неделе состоялось две достаточно продуктивные встречи с представителями Украины. Мы понимаем, что у нас больших рисков по транзиту газа через Украину нет", - сообщил Дмитрий Козак отвечая на вопросы журналистов в рамках Молдавско-российского экономического форума, проходящего в Кишиневе.