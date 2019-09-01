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О чем Додон говорил с Козаком?

О чем Додон говорил с Козаком?

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с вице-премьером правительства России, специальным представителем президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком, который находится в Молдове для участия во втором Молдавско-российском экономическом форуме, передает Noi.md.

Стороны с удовлетворением отметили, что в этом году на экономическом Форуме количество участников достигло тысячи, и в их числе высокие представители государственных структур и бизнеса Молдовы и России.

Собеседники отдельно обсудили результаты заседания Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Было подчеркнуто, что за несколько месяцев правительству Молдовы и России удалось рассмотреть большое количество вопросов, многие из которых нашли своё отражение в итоговом протоколе 15-го заседания Межправкомиссии.

«Крайне важно, чтобы достигнутые договорённости были в дальнейшем реализованы в практической плоскости, чтобы наши страны могли перейти к обсуждению долгосрочных программ торгово-экономического сотрудничества», - заявили Игорь Додон и Дмитрий Козак.

В заключение встречи они дали общую высокую оценку динамике двусторонних молдавско-российских отношений, отметив, что проводимые в рамках молдавско-российского партнерства мероприятия позволяют надеяться на укрепление взаимосвязи и сотрудничества между Молдовой и Российской Федерацией на долгосрочной основе.

noi.md
  • Сегодня, 11:57
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