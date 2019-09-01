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Додон не будет зачитывать в ООН то, что ему пишут в правительстве

Додон не будет зачитывать в ООН то, что ему пишут в правительстве

Президент Молдовы Игорь Додон сам написал себе текст выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН, и он не во всем совпадает с видением правительства.

Об этом Игорь Додон заявил в эфире телеканала РТР Молдова, отвечая на вопрос ведущего, согласовывает ли он свое выступление с правительством, с МИДом, передает point.md со ссылкой enews.md

Как отметил президент, он «видел декларации некоторых членов правительства, что вот мы напишем, а Додон прочитает». «Не получится с Додоном так», – подчеркнул глава государства, оговорившись, что в выступлении «конечно, мы будем учитывать общую позицию».

«Я же не могу идти с позицией Партии социалистов, я же не председатель Партии социалистов, я не буду представлять Партию социалистов на ассамблее ООН. Я представляю Республику Молдова. Конечно, МИД передал свое видение, мы – имеем свое видение», – сказал Игорь Додон, добавив, что «по некоторым позициям оно соответствует».

Глава государства не стал раскрывать подробности своего предстоящего выступления в ООН, но выразил уверенность, «что оно вам понравится».

Напомним, что президент Игорь Додон, в ближайшее время он направится с официальным визитом в Соединенные Штаты, где планирует выступить на сессии Генеральной ассамблеи ООН.
point.md
  • Сегодня, 06:23
  • DTV
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