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Мотострелки ОГРВ отработали навыки на полевом выходе

Мотострелки ОГРВ отработали навыки на полевом выходе

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершился полевой выход с военнослужащими мотострелкового батальона.

Всего, по данным пресс-службы Западного военного округа Минобороны РФ, было задействовано около 350 военнослужащих и 30 единиц техники, передает ИА Новости Приднестровья.

В течение недели на войсковом стрельбище ОГРВ личный состав мотострелкового батальона отрабатывал действия по программе специальной подготовки российского воинского контингента миротворческих сил, радиационной, химической и биологической защите, инженерной и технической подготовкам. Также были проведены практические занятия по вождению боевых машин в составе батальона.

В завершение полевого выхода мотострелки совершили марш в пункт постоянной дислокации.

Мероприятие было проведено в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

novostipmr.com
  • Сегодня, 06:30
  • DTV
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