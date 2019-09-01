В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершился полевой выход с военнослужащими мотострелкового батальона.
Всего, по данным пресс-службы Западного военного округа Минобороны РФ, было задействовано около 350 военнослужащих и 30 единиц техники, передает ИА Новости Приднестровья.
В течение недели на войсковом стрельбище ОГРВ личный состав мотострелкового батальона отрабатывал действия по программе специальной подготовки российского воинского контингента миротворческих сил, радиационной, химической и биологической защите, инженерной и технической подготовкам. Также были проведены практические занятия по вождению боевых машин в составе батальона.
В завершение полевого выхода мотострелки совершили марш в пункт постоянной дислокации.
Мероприятие было проведено в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.