В работе внеочередной сессии приняли участие глава бендерской госадминистрации Роман Иванченко, депутаты Верховного Совета, начальники городских управлений и предприятий. Возглавил работу сессии Председатель горсовета Юрий Кара.
Сессия приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Бендерского городского Совета народных депутатов от избирательного округа №5 Александра Денгубенко. Ранее комиссия по законности и депутатской деятельности рассмотрела заявление Александра Денгубенко и вынесла этот вопрос на сессию, передает bendery.org.
Завершена совместная работа городского Совета и государственной администрации по разработке целого ряда Положений «О Почетном гражданине города Бендеры». Депутатский корпус единогласно утвердил: Положение о Почетном гражданине, О Ленте Почетного гражданина города Бендеры, о Грамоте Почетного гражданина города Бендеры, об Удостоверении Почетного гражданина города Бендеры, о знаке и франчике Почетного гражданина города Бендеры, о Книге «Почетные граждане города Бендеры».
Также в ходе сессии депутаты внесли изменения в Программу развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной собственности г. Бендеры на 2019 год, в Программу обустройства стоянок, парковок на территории г. Бендеры на 2019 год, в Программу территориального целевого бюджетного экологического фонда г. Бендеры на 2019 год. bendery.org