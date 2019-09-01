Dnestr.TV

 
0

Утверждено Положение «О Почётном гражданине города Бендеры»

Утверждено Положение «О Почётном гражданине города Бендеры»

В работе внеочередной сессии приняли участие глава бендерской госадминистрации Роман Иванченко, депутаты Верховного Совета, начальники городских управлений и предприятий. Возглавил работу сессии Председатель горсовета Юрий Кара.

Сессия приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Бендерского городского Совета народных депутатов от избирательного округа №5 Александра Денгубенко. Ранее комиссия по законности и депутатской деятельности рассмотрела заявление Александра Денгубенко и вынесла этот вопрос на сессию, передает bendery.org.

Завершена совместная работа городского Совета и государственной администрации по разработке целого ряда Положений «О Почетном гражданине города Бендеры». Депутатский корпус единогласно утвердил: Положение о Почетном гражданине, О Ленте Почетного гражданина города Бендеры, о Грамоте Почетного гражданина города Бендеры, об Удостоверении Почетного гражданина города Бендеры, о знаке и франчике Почетного гражданина города Бендеры, о Книге «Почетные граждане города Бендеры».

Также в ходе сессии депутаты внесли изменения в Программу развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной собственности г. Бендеры на 2019 год, в Программу обустройства стоянок, парковок на территории г. Бендеры на 2019 год, в Программу территориального целевого бюджетного экологического фонда г. Бендеры на 2019 год.
bendery.org
  • Сегодня, 06:37
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Творил добро с любовью в сердце. 9 дней нет рядом с нам ...
  • Забастовка на одной из фабрик Приднестровья: работникам ...
  • Заработная плата в Приднестровье
  • Минздрав изучает возможности организации паллиативной п ...
  • Ясско- Кишиневская наступательная операция в историческ ...
  • Ворует исключительно «по собственной глупости»
  • Праздничные линейки
  • Tesla начинает поставки в Румынию
  • Молдавские банки заблокировали счета приднестровских пр ...
  • Санду прокомментировала разработку концепции автономии ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Творил добро с любовью в сердце. 9 дней нет рядом с нам ...
  • Забастовка на одной из фабрик Приднестровья: работникам ...
  • Заработная плата в Приднестровье
  • Минздрав изучает возможности организации паллиативной п ...
  • Ясско- Кишиневская наступательная операция в историческ ...
  • Ворует исключительно «по собственной глупости»
  • Праздничные линейки
  • Tesla начинает поставки в Румынию
  • Молдавские банки заблокировали счета приднестровских пр ...
  • Санду прокомментировала разработку концепции автономии ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна