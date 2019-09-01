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Модернизацию городского рынка и архитектурный облик города обсудили на постоянной депутатской комиссии.

Модернизацию городского рынка и архитектурный облик города обсудили на постоянной депутатской комиссии.

О ходе реконструкции и модернизации городского рынка народным избранникам рассказала директор МУП «Бендерырынокторг» Светлана Нахтигаль. По ее словам, реконструкция запланирована до 2021 года и захватывает улицы Лазо, Советскую, и внутреннюю территорию рынка.

«Мы планируем свои работы так, чтоб не мешать работе рынка, рынок работает ежедневно. Стараемся работать так, чтоб предприниматели не прекращали свою работу» - подчеркнула директор рынка и заверила профильную комиссию, что работы по реконструкции выполняются в рамках графика, сообщается на сайте Совета народных депутатов г. Бендеры.

В городской совет обратились активисты общественной организации «Боевые братья» с предложением реновации въезда в Бендеры со стороны Тирасполя. Предлагается дополнить стеллу на въезде в город указанием почетного статуса «Город воинской славы». Депутатская комиссия приняла решение обратиться в адрес государственной администрации с предложением рассмотреть такую возможность.

По итогам выездного заседания комиссии по признанию бесхозяйственно содержимых жилых домов, постоянная депутатская комиссия по промышленности, архитектуре, муниципальной собственности и земельным ресурсам приняла решение предупредить собственников о необходимости в шестимесячный срок провести ремонтные работы. А также, обратиться в городской суд с исковым заявлением о продаже с публичных торгов жилого помещения, собственник которого не выполнил предписания комиссии.

Кроме этого депутаты рассмотрели ряд вопросов, связанных с приватизацией, исключением из числа служебных помещений, о безвозмездной передаче имущества и другие.

bendery.org
  • Сегодня, 06:42
  • DTV
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